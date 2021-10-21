أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة عملية جراحية بواسطة المنظار الجراحي والشق الجراحي لطفل يبلغ من العمر سنتين؛ حيث كان يعاني من صعوبة بالتبول.
وتمكّن الفريق الطبي المتخصص بجراحات المسالك البولية المكوّن من: استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أيمن السليماني، والدكتور ياسر العبيري، والدكتور أحمد المباركي، ويساعدهم طاقم أطباء العمليات وكذلك أخصائيو وفنيو التخدير والتمريض؛ حيث تمت العملية بنجاح ثم بما يتمتع به الفريق الطبي المختص من قدرات طبية في مثل هذه الجراحات.
وفي هذا السياق أكّد الفريق الطبي الذي أجرى العملية للطفل أن وجود مثل هذه الحالات يعتبر نادر الحدوث في مثل هذه المرحلة العمرية.
وأشار إلى أن هذه الحالة المرضية لهذا الطفل قد تم استقبالها وتحويلها من مستشفى العزيزية للأطفال بجدة إلى مستشفى الملك فهد بجدة.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 05:39 PM
كان يعاني من صعوبة بالتبوّلجدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين
أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة عملية جراحية بواسطة المنظار الجراحي والشق الجراحي لطفل يبلغ من العمر سنتين؛ حيث كان يعاني من صعوبة بالتبول.
وتمكّن الفريق الطبي المتخصص بجراحات المسالك البولية المكوّن من: استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أيمن السليماني، والدكتور ياسر العبيري، والدكتور أحمد المباركي، ويساعدهم طاقم أطباء العمليات وكذلك أخصائيو وفنيو التخدير والتمريض؛ حيث تمت العملية بنجاح ثم بما يتمتع به الفريق الطبي المختص من قدرات طبية في مثل هذه الجراحات.
وفي هذا السياق أكّد الفريق الطبي الذي أجرى العملية للطفل أن وجود مثل هذه الحالات يعتبر نادر الحدوث في مثل هذه المرحلة العمرية.
وأشار إلى أن هذه الحالة المرضية لهذا الطفل قد تم استقبالها وتحويلها من مستشفى العزيزية للأطفال بجدة إلى مستشفى الملك فهد بجدة.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.