التحالف العربي يردع مليشيات الحوثي الايرانية بعملية عسكرية في صنعاء

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لردع مليشيات الحوثي عن استهداف المدنيين.



وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إن قواته مارست في الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية والأعمال العدائية الوحشية والمتعمدة والوحشية من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

مضيفا أن ذلك أيضا بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وأوضح المالكي أن العملية العسكرية الجديدة، جاءت أيضا لتحييد خطر الهجمات الوشيكة على المنشآت المدنية في السعودية.

وأكد أن على المليشيات من الآن الاستعداد لاستهدافات أوسع وأشمل، في حال مواصلة انتهاكاتها الجسيمة.