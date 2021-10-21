شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء لردع الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • سنضرب بيد من حديد حال استمرار الانتهاكات الجسيمة

• العملية استهدفت تحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة

قالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابةً للتهديد وردع استهداف المدنيين والأعيان المدنية ، وفي حال استمرار الانتهاكات الجسيمة سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الانساني .

صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بإن قوات التحالف الجوية نفذت مساء اليوم الخميس عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة .

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الانسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمده والممنهجة من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من ايران ، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن ، ومع استمرار ومواصلة سلوك المليشيا العدائي واللامسؤول بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمطارات المدنية (مطار أبها الدولي ومطار الملك عبدالله بجازان ) بتعمد استهداف المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك محاولة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية والبنية التحتية . وأمام هذة الانتهاكات والاعمال العدائية اللامسؤولة من قبل المليشيا ودون الرادع الدولي باعتبار المليشيا الحوثية تهديد وجودي يهدد الامن والسلم الدوليين فقد تم تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من هذة الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر .

وأكد العميد المالكي على أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعدة العرفية ، وأخذت بالاعتبار الاجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي اضرار جانبية ، وفي حال استمرار وتمادي المليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية فعلى المليشيا الاستعداد لما هو أوسع واشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.