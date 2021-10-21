شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1302 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 79 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

كما ضبطت الأمانة ممثلة ببلدية غرب الدمام، أكثر من طن من الدواجن في منزل داخل الأحياء السكنية، تستخدمه عمالة كمستودع لتقطيع الدواجن وفرزها وتغليفها استعداداً لتوزيعها في منافذ البيع، وتم التحفظ على المصادرات، واستكمال الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.