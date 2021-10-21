1720 نشاطاً رياضياً جماعياً في الساحات البلدية بالطائف

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احتضنت الساحات البلدية لأمانة الطائف أكثر من 1720 نشاطاً رياضياً “كرة قدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد” خلال الشهر المنصرم.
وقد أنجزت الأمانة ممثلةً في وكالة المشاريع الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاً لصيانة 13 ساحة بلدية بالطائف والضواحي.
ويأتي برنامج الصيانة ضمن خطط الأمانة لتوفير بيئة جاذبة للشباب والأهالي بالمتنفسات البلدية.
وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الصيانة شملت 680 عملاً متنوعاً لصيانة ملاعب كرة القدم والطائرة والمماشي والألعاب الرياضية، والجلسات والمدرجات والأسوار وصيانة المرافق التابعة للساحات، وتغيير التالف منها بالإضافة إلى فحص الشبكات الكهربائية والاضاءة واستبدال الأرضيات المرنة التالفة.
وتشهد الساحات البلدية إقبالاً مستمراً من مختلف الفئات العمرية، حيث حرصت الأمانة على توفير كل المتطلبات، بما يحقق خدمة متميزة ومثالية.
وأشارت الأمانة إلى أن برامج الصيانة الدورية تعزز من استمرار الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية في تقديم خدمة ذات جودة عالية وتضمن سلامة وراحة الزوار.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 03:00 PM
خلال شهر واحد.. والأمانة تنجز أعمال الصيانة لـ13 ساحة1720 نشاطاً رياضياً جماعياً في الساحات البلدية بالطائف
احتضنت الساحات البلدية لأمانة الطائف أكثر من 1720 نشاطاً رياضياً “كرة قدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد” خلال الشهر المنصرم.
وقد أنجزت الأمانة ممثلةً في وكالة المشاريع الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاً لصيانة 13 ساحة بلدية بالطائف والضواحي.
ويأتي برنامج الصيانة ضمن خطط الأمانة لتوفير بيئة جاذبة للشباب والأهالي بالمتنفسات البلدية.
وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الصيانة شملت 680 عملاً متنوعاً لصيانة ملاعب كرة القدم والطائرة والمماشي والألعاب الرياضية، والجلسات والمدرجات والأسوار وصيانة المرافق التابعة للساحات، وتغيير التالف منها بالإضافة إلى فحص الشبكات الكهربائية والاضاءة واستبدال الأرضيات المرنة التالفة.
وتشهد الساحات البلدية إقبالاً مستمراً من مختلف الفئات العمرية، حيث حرصت الأمانة على توفير كل المتطلبات، بما يحقق خدمة متميزة ومثالية.
وأشارت الأمانة إلى أن برامج الصيانة الدورية تعزز من استمرار الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية في تقديم خدمة ذات جودة عالية وتضمن سلامة وراحة الزوار.
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