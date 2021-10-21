اخبار الخليج – الجناح الوطني البحريني يختتم أعماله في «جيتكس 2021»

اختتم الجناح الوطني البحريني في معرض جيتكس2021 أعماله (اليوم الخميس) بمشاركة ممثلين عن مختلف مجالات قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين من شركات ناشئة ومتوسطة وجهات حكومية ومؤسسات تعليمية، حيث يقام هذا الجناح للعام الخامس عشر على التوالي بتنظيم من صندوق العمل «تمكين» وبشراكة إستراتيجية مع كل من جمعية البحرين لشركات التقنية «بتك» وشركة وورك سمارت لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وشهد الجناح البحريني لهذا العام مشاركة كل من مجلس التنمية الاقتصادية، و14 شركة تقنية معلومات صغيرة ومتوسطة، و20 شركة ناشئة يقودها رواد أعمال بحرينيون، وثلاث جامعات، وشركة «بنفت»، وبرعاية رئيسة من كل من شركتي ألبا وبتلكو.

وتضمنت أعمال الجناح الوطني البحريني العديد من الفعاليات من بينها استقبال العديد من الوفود الرسمية لدول مثل بلجيكا وباكستان والأردن وحكومة دبي الرقمية، كما جرى توقيع أكثر من عشر اتفاقيات أعمال بين شركات بحرينية ونظيراتها من المنطقة والعالم، كما حظي صحاب هذه المؤسسات بفرصة المشاركة في عدد من الندوات والجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المعرض.

وأتيحت الفرصة للمشاركين البحرينيين في معرض «جيتكس» لهذا العام في التواصل الفعال بشكل مباشر مع العملاء والشركاء، وفهم تحديات التحول الرقمي وسبل تسريع التعافي من كورونا، وإطلاع الزوار على أحدث منتجات وخدمات شركاتهم في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات إضافة إلى عقد العديد من الصفقات التجارية التي تعزز من تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول.

وبهذه المناسبة أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» على فرص التطوير التي يتيحها توظيف الحلول التقنية المتخصصة للمؤسسات في مختلف القطاعات، مؤكدًا على حتمية مواكبة المؤسسات للتحديات الحالية والمستقبلية وضرورة الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تساعد على تنمية وتطوير واستدامة أعمالها.»

وأضاف السيد رجب: «لطالما كان دعم التحول الرقمي وتشجيع الابتكار ركيزة رئيسة من ركائز إستراتيجيات تمكين، ونحن مستمرون في البناء على هذه الركيزة من خلال العمل على تطوير برامج تمكين وخدماتها وذلك لما لها من دور كبير في الارتقاء بمستوى أداء الشركات وخلق الفرص التي تساهم في زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.»

رئيس جمعية «بتك» السيد عبيدلي العبيدلي أعرب عن ارتياحه إزاء النجاح الكبير الذي حققته المشاركة البحرينية في جيتكس هذا العام، مشيرا إلى أن عوامل كثيرة أسهمت في تحقيق هذا النجاح في مقدمتها دعم صندوق العمل «تمكين»، والجهود التي بذلها المنظمون لتوفير كل الدعم والتسهيلات للمشاركين، والترويج للمشاركة البحرينية لدى مختلف الأوساط التقنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة مع ممثلي الأجنحة الوطنية الأخرى داخل المعرض.

وأكد العبيدلي أن المشاركة البحرينية في جيتكس هذا العام أثبتت رغبة شركات تقنية المعلومات والاتصالات البحرينية ورواد الأعمال البحرينيين أصحاب الشركات التقنية الناشئة على اقتناص فرص الأعمال الناشئة على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير نماذج الأعمال في شركاتهم لتلبي احتياجات الأسواق الجديدة، خاصة وأن صناعة تقنية المعلومات باتت عاملا أساسيا في مختلف الصناعات الأخرى مثل النقل والسياحة والمصارف وغيرها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت» السيد أحمد عطية الله الحجيري جمعية «بتك» بالتعاون مع شركة «وورك سمارت» تمكننا من «مواصلة تنظيم المشاركة البحرينية في جيتكس؛ الحدث التقني الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة؛ للعام الخامس عشر على التوالي، وتجاوز مختلف التحديات، وذلك إيمانا منا بالدور المهم الذي ينهض به قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في خدمة الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين».

وكشف الحجيري أن المنظمين سيعملون على صياغة مخرجات ومرئيات هذه المشاركة البحرينية في جيتكس والاستفادة منها في تطوير المشاركات القادمة، وبما يسهم في تعزيز الحضور البحريني في هذا المحفل التقني العالمي عاما بعد عام.