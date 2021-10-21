شركة السودة تعلن عن رصد وحماية وتوطين الكائنات الفطرية بعسير

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة السودة للتطوير، عن مواصلتها لرصد الكائنات الفطرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين عدد من الكائنات الحية، بمنطقة عسير.

وذكرت الشركة (وفقا للعربية) أنها تواصل جهودها في رصد الكائنات الفطرية التي تستوطن المنطقة، وتوثيق تواجدها وتطوير آليات للحفاظ عليها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إعادة توطين عدد من الكائنات الحية، بهدف توفير بيئة جاذبة في منطقة المشروع تحافظ على الاستدامة البيئية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في فبراير الماضي عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

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