تعاون بين «هدف وجامعة الملك خالد» لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وجامعة الملك خالد، مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف طلبة الجامعة وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأوضح صندوق (هدف) –في بيان له- أن المذكرة تتضمن الاستفادة من برامج الصندوق كبرنامج الإرشاد المهني وبوابة التطوير والإرشاد المهني (سُبل) وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، والمرصد الوطني للعمل.

ونصت مذكرة التعاون، على تفعيل برنامج الإرشاد المهني من خلال عقد ورش عمل لطلبة الجامعة في مجالات التطوير والمقاييس المهنية، فضلاً عن عقد جلسات الإرشاد عن بُعد، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، علاوة على إكساب طلبة الجامعة المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج (تمهير).

وأشار صندوق (هدف) إلى أن المذكرة تتضمن دعم طلبة الجامعة للاستفادة من برنامج (دروب) وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج المعتمدة، من خلال عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بُعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل، وإتاحة بيانات الجامعة للمرصد الوطني للعمل والعمل على معالجتها وربطها مع بيانات السوق.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.

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