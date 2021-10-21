ضبط مواطن و4 مقيمين في قضايا انتحال صفة رجال الأمن وسرقة منازل بمكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن وخمسة مقيمين، تورطوا في جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على المنازل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس.

وأضاف أن الجناة ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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