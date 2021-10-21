22 فريقًا بتعليم الشرقية لتقييم سلامة المباني المدرسية

الرياض - محمد عبدالله - شكلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 22 فريقًا لتقييم واقع السلامة في المباني المدرسية بمحافظات ومدن وقرى المنطقة كافة لتشخيصها والوقوف على مدى ملاءمتها وتقديم الحلول في الوقت المحدد، الذي سيبدأ مهامه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل حسب خطة الجدول الزمني وحسب الفترة الصباحية والمسائية،

لزيارة 1353 مبنى مدرسي. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية نفذت خلال الأسبوع الحالي عدة ورش عمل استفاد منها 22 مهندسًا من إدارة المباني و22 مشرفًا وموظفًا من إدارة الأمن والسلامة المدرسية من الفرق المشكلة للاطلاع على آليات العمل والاستمارات الواردة للتقييم الفني والإنشائي والجدول الزمني لكل مرحلة وخطة الزيارات للمدارس ضمن نطاق 14 مكتب تعليم، إضافة إلى عقد اجتماعات موسعة مع مسؤولي الأمن والسلامة في مكاتب التعليم والمدارس لشرح استمارة الزيارة وآلياتها.

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