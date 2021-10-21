للحضور والمشاركة بها..  رابط حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض 2021

الرياض - محمد عبدالله - شهدت عاصمة المملكة، الرياض، مساء أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات موسم الرياض 2021، في حفل افتتاح أبهر القاصي والداني.

وكانت تذاكر حضور حفل افتتاح إطلاق فعاليات موسم الرياض الثاني الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، استنفدت وبيعت خلال دقائق طرحها قبل أيام.

حضور فعاليات اليوم الرياض

ويترقب العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة والزوار من السياح العرب والأجانب الذين حضروا خصيصًا لحضور فعاليات موسم الرياض 2021، المشاركة في حضور الفعاليات المختلفة.

ويجب على كافة الراغبين في المشاركة بحضور الفعاليات حجز التذاكر المخصصة لكل فعالية، ويتم طرح تذاكر الفعاليات لحجزها عبر المنافذ الرسمية.

وقامت المملكة بالتنسيق هذا العام لإقامة الفعالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد هذا الوباء، حيث يهدف مهرجان موسم الرياض لدعم وتعزيز قطاع السياحة في المملكة.

حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض

وأتاحت الهيئة العامة للترفيه، العديد من أماكن شراء تذاكر موسم الرياض 2021 هذا العام، كما كشفت الهيئة كذلك عن أنه يمكن شراؤها إلكترونياً.

والأماكن التي أعلنت فيها هيئة الترفيه أنه يمكن شراء تذاكر فعاليات موسم الرياض من خلالها تتمركز في بارك مول، مول السلام، مول بانوراما، مول الحياة، مول النخيل.

كما وفرت الهيئة إمكانية شراء تذاكر موسم الرياض 2021 إلكترونيًا لجميع السعوديين والمقيمين في المملكة أو المتواجدين خارجها، فضلا عن إمكانية قيام الأشخاص الآخرين المتواجدين في الدول الأخرى شراء التذاكر.

ولحجز تذاكر موسم الرياض 2021، قم بالدخول عبر موقع حجز تذاكر موسم الرياض، ويمكن أن تنتقل إلى الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر موسم الرياض من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

خطوات حجز تذاكر موسم الرياض

وأوضحت هيئة الترفيه، أنه لحجز تذاكر فعاليات موسم الرياض 2021 إلكترونيًا وتأكيد الحجز يجب اتباع بعض الخطوات الهامة، تتمثل في التالي:

- اضغط علي تحديد الفعالية المراد حضورها في موسم الرياض.

- ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالفعالية من حيث الموعد والمكان.

- قم بالاطلاع على كافة الشروط والأحكام وقراءتها جيدًا.

- اضغط على خانة تأكيد حجز التذكرة.

- سجل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

- قم بتحديد الفئة الخاصة بالتذكرة.

- يتم القيام بربط التذكرة من خلال موقع توكلنا.

افتتاح موسم الرياض 2021

وشاركت طائرات الدرون في رسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أثناء افتتاح موسم الرياض.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مساء الأربعاء انطلاق فعاليات موسم الرياض الحدث الترفيهي الأشهر في العالم.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في كلمته بافتتاح موسم الرياض: تخيل أكثر.. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أنه يحقق حلم.

اقرأ أيضًا :

صور الملك سلمان وولي العهد تزين افتتاح موسم الرياض

انطلاق موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ: سنبهر العالم