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ضبط 5 أشخاص قطعوا الأشجار لتحويلها إلى فحم بجدة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

وذكرت قوات الأمن البيئي –عبر تويتر-أن المضبوطات شملت أكثر من 600 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الجهات المختصة

وأشارت إلى أنَّ غرامة عقوبة قطع الأشجار تصل لـ20 ألف ريال لكل شجرة، بينما غرامة عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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