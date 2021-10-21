ضبط 5 أشخاص قطعوا الأشجار لتحويلها إلى فحم بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

وذكرت قوات الأمن البيئي –عبر تويتر-أن المضبوطات شملت أكثر من 600 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من قبل الجهات المختصة

وأشارت إلى أنَّ غرامة عقوبة قطع الأشجار تصل لـ20 ألف ريال لكل شجرة، بينما غرامة عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

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