القيادة تهنئ السيدة سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لشعب نيوزيلندا الصديق والمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بالمناسبة نفسها .

وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لشعب نيوزيلندا الصديق والمزيد من التقدم والرقي.

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