بالفيديو.. هل يجوز قتل النمل المتواجد بالبيت؟ الشيخ الخثلان يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنّه يجوز قتل النمل المتواجد بالمنزل إذا كان ضارًا ومؤذيًا.

وأضاف الشيخ الخثلان لبرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة الرسالة، أن الحيوانات والحشرات خلقت لمصلحة الإنسان لقوله تعالى « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا».

وأوضح أنه يجوز التخلص من هذه الحشرات بأي طريقة إذا كانت مؤذية أو ضارة، ولا حرج في ذلك.

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