التعليم تطلق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للصغار

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار (TEYL) بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية.

وحضر إطلاق البرنامج نائب وزير التعليم المكلّف سعد آل فهيد، ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات الدولية للمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار، ودعم توجه التعليم بتدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 200 مشرف ومشرفة لمادة اللغة الإنجليزية، بينما المرحلة الثانية تستهدف نقل خبرات متدربي ومتدربات البرنامج للميدان التربوي، عن طريق تدريب 5 آلاف معلم ومعلمة للغة الإنجليزية.

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