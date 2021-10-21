بالفيديو.. عودة 26 ألف طالب وطالبة لحلقات تحفيظ القرآن بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - عاد أكثر من 26 ألف طالب وطالبة إلى حلقات تحفيظ القران الكريم حضوريًا في منطقة القصيم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وذكرت قناة الإخبارية –في تقرير لها- أن الطلبة عادوا إلى المساجد والدور النسائية حضوريًا، لأكثر من 14 ألف طالب وأكثر من 12 ألف طالبة.

وقال مدير العلاقات العامة بجمعية تحفيظ القرآن في عنيزة، عطا الله الجروان، إنهم سعدوا بعودة الطلبة لحفظ القرآن الكريم، مؤكدا تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، ومن أهمها تطبيق توكلنا والتحصين بجرعتين وارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب، وقياس درجة الحرارة للطلاب.

وأشار الجروان إلى أنه تم البدء خلال هذه المرحلة بعودة طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة لحلقات حفظ القرآن الكريم.

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