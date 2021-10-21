81 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 44.8 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون تجاوز 81 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا بالسعودية تجاوز 44.8 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,518,015) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,489,692) حالة، وإجمالي الوفيات (19,459) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (81,107,442) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا بالسعودية –حتى أمس الأربعاء- بلغ (44860384) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا في جميع المناطق والمحافظات.

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