مؤسسة الحبوب: صرف 13.8 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

الرياض - محمد عبدالله - بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة السادسة عشرة من مزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية (محصولي).

وأوضحت المؤسسة –عبر بيان على موقعها الالكتروني- أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (13,849,842) ريال، لصافي كمية مستلمة (9,664) وذلك لـ (32) مزارعاً، منهم (6) مزارع وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (742,968,585) ريال لـ (2021) مزارع وبكمية (558,687) طن.

يذكر، أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (574,577) طن لـ (2075) مزارعًا.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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