السعودية | “7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي

المناطق ـ الشرقية:

تعامل النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي مع “7569” حالة وذلك منذ يناير 2021م حتى سبتمبر 2021م، حيث تُقدَّم رعاية صحية وفق مستويات طبية معتمدة للوصول إلى المريض في أقرب وقت ممكن من أقرب نقطة له.

وأوضح التجمع أن عدد الحالات الطارئة بلغ 1796 حالة والحالات غير الطارئة 4319 حالة، وحالات النقل الجوي 68 حالة، والكوارث 13 حالة، وإنقاذ حياة 1041 حالة، وحالات المراكز الصحية 338 حالة.

يذكر أن تجمع الشرقية الصحي مكون من 22 مستشفى وأكثر من 132 مركز رعاية صحية أولية.