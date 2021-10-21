السعودية | قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

ضبطت بلدية غرب الدمام، أمس الأربعاء، طن من الدواجن في منزل داخل الأحياء السكنية، تستخدمه عمالة تقطيع الدواجن.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن مراقبي الأسواق بالبلدية بالتعاون مع شرطة الدمام، قاموا بضبط منزل تستخدمه عمالة أجنبية كمستودع تقطيع الدواجن، وفرزها وتغليفها استعداداً لتوزيعها في منافذ البيع.

وأضاف القحطاني أنه تم التحفظ على المصادرات، والتي تقدر كميتها بأكثر من طن دواجن، والعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأبان المهندس القحطاني أن البلدية تقوم بمعالجة البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم ببلدية غرب الدمام، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار البلدية في مواصلتها الجولات التفتيشية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة مركز البلاغات 940