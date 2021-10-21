شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن مشعل‬ يفتتح مركز القصيم العلمي‬ و«واحة عبدالله للعلوم» بعنيزة‬ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة من المشروعات الرائدة والهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية وتطوير أساليب التعليم والتعلم.

وأوضح سموه أن المركز على مساحة 47 ألف متر مربع، والمتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث يعتمد منهج الممارسة والابتكار وعدم الاكتفاء بالجوانب النظرية، مشيراً إلى أن المركز يحتوى على تسع وحدات تدريبية، أهمها علوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات،والروبوت، والذكاء الاصطناعي،والإلكترونيات ،والاتصالات، وتقنية النانو، والفضاء والطيران.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه - عن بعد- حفل افتتاح مركز القصيم العلمي وواحة عبدالله بن حمد الزامل للعلوم بمحافظة عنيزة، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه الزامل، ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم، ومعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد ال فهيد، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن المركز سيسهم في إيجاد بيئة تعليمية جاذبه قادرة على تطور أساليب التعليم والتعلم، والاستثمار في طاقات أبناء الوطن.

وتخلل حفل الافتتاح عرض مرئي عن المركز المشروع، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين مركز القصيم العلمي وشركة أرامكو، وجامعة القصيم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومصرف الإنماء، تهدف في مجملها إلى تحقيق أهداف.