بسبب خلافات مع طليقته.. محكمة جدة تُلزم معلمًا بـ2 كيلو ذهبا أو السجن

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أصدرت المحكمة العامة بجدة حكمًا نهائيًا ضد المُعلم “موسى” يلزمه بتسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو يواجه عقوبة السجن، فضلاً عن غرامة يومية في حال تأخره عن تسليم الذهب، طبقاً لمنطوق الحكم وقرار التنفيذ.
وروى المُعلم “موسى” كيف تحولت حياته إلى جحيم بسبب تكبده عبء تنفيذ الحكم وأعباء مادية أخرى بين إيجارات وقروض، لافتا أن الحكم اقترن بغرامة قدرها 500 ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم الذهب لطليقته، طبقاً لصك الحكم وقرار التنفيذ ، جاء ذلك وفق لما ذكرته “عكاظ”.
وقال موسى في بداية حديثة لـ”عكاظ”: قادتني خلافات زوجية إلى كتابة تسليم طليقتي 1802 جرام من الذهب أو السجن، أي نحو 2 كيلوجرام من عيار 18 و21، وتقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال، ولا طاقة لي بتأمينه، خصوصاً أن على عاتقي ديوناً أخرى وقروضاً شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية”.
وأضاف: “حدثت بيني وبين زوجتي خلافات أثّرت على حياتنا وعلى أبنائنا استمرت عدة شهور،وقّعت لها على ورقة (ترضية) طلبتها دوّنت فيها أن لها ذهباً في ذمتي لرأب الخلاف، ولكن دون جدوى، إذ آلت الأمور بيننا في النهاية إلى الطلاق، وعزائي أني بذلت كل جهدي من أجل أبنائي”.
وتابع: “ورفعت طليقتي دعوى تطالبني فيها بالذهب، فصدر حكم قضائي قطعي واجب التنفيذ بتسليمها ما وزنه ١٨٠٢ جرام من الذهب، إذ تقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال، وفي حال عدم تأمينه وتسليمه لها سأواجه عقوبة السجن، بالإضافة إلى أن المحكمة التنفيذ فرضت غرامة ٥٠٠ ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم الذهب، مشيرا إلى أن الغرامة بلغت حتى الآن ٨٠ ألف ريال.
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