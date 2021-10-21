بسبب خلافات مع طليقته.. محكمة جدة تُلزم معلمًا بـ2 كيلو ذهبا أو السجن

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أصدرت المحكمة العامة بجدة حكمًا نهائيًا ضد المُعلم “موسى” يلزمه بتسليم طليقته 1802 جرام من الذهب أو يواجه عقوبة السجن، فضلاً عن غرامة يومية في حال تأخره عن تسليم الذهب، طبقاً لمنطوق الحكم وقرار التنفيذ.

وروى المُعلم “موسى” كيف تحولت حياته إلى جحيم بسبب تكبده عبء تنفيذ الحكم وأعباء مادية أخرى بين إيجارات وقروض، لافتا أن الحكم اقترن بغرامة قدرها 500 ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تسليم الذهب لطليقته، طبقاً لصك الحكم وقرار التنفيذ ، جاء ذلك وفق لما ذكرته “عكاظ”.

وقال موسى في بداية حديثة لـ”عكاظ”: قادتني خلافات زوجية إلى كتابة تسليم طليقتي 1802 جرام من الذهب أو السجن، أي نحو 2 كيلوجرام من عيار 18 و21، وتقدر قيمته بنحو نصف مليون ريال، ولا طاقة لي بتأمينه، خصوصاً أن على عاتقي ديوناً أخرى وقروضاً شخصية وعقارية ونفقات للأبناء والتزامات عائلية”.