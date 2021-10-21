«الاتحاد العالمي لصاحبات» الأعمال ينظم محاضرة عن سرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - نظم الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية محاضرة توعوية ثقافيةً مليئةً بأهم المعلومات عن سرطان الثدي قدمتها الدكتورة إيمان حمزة دكتورة جراحة عامة بمستشفى الملك حمد الجامعي وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 ، حيث حظيت المحاضرة بتفاعل كبير بين الحضور .

وأبدت معالي الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد سعادتها وترحيبها بتقديم مثل هذه المحاضرات القيمة وذلك من منطلق حرصها الدائم واهتمامها الكبير على تنظيم الاتحاد لمثل هذه الفعاليات الهامة التي تساهم في خدمة المجتمع والاستفادة منها في التوعية العامة لصحة المرأة متمنية للجميع التوفيق والنجاح الدائم .

وأثنت الاستاذة نادية الملا رئيسة اللجنة الثقافية والندوات بالاتحاد على ماتقدمت بِه رئيس الاتحاد الشيخه هند وأبدت سعادتها بمدى التفاعل الكبير بين المشاركين مما عكس الوعي الكبير والاهتمام الجاد لدى الحضور والحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات .

وشكلت المناقشات الهامة على هامش المحاضرة اعجابا كبيرا لدى الحضور اذ انعكست مداخلة الفنانة بلقيس فخرو وتجربتها مع هذا المرض انعكاسًا رائعًا و ايجابياً على حياتها وعلى المستمعين لهذه التجربة.

كما ساهمت الفنانة ناهد البستكي بهذه اللحظات بإهداء الاتحاد لوحة فنية جميلة من أعمالها الفنيه والتي نالت إعجاب الجميع ، حيث أقيمت هذه المحاضرة في فضاء مرجان بحديقة الاندلس مقر الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية.