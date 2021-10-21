رئيسة نقابة المصرفيين تلتقي الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسربس

محمد بن مسعود - الدمام - التقت الأستاذة نورا الفيحاني رئيس نقابة المصرفيين السيد مازن خوري الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبرس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسيد محمد عبد الله دانش نائب الرئيس ومدير عام الموارد البشرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الشركة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهاز المالي والمصرفي وبقضايا ومصالح العمال.

من جهتها أشادت الفيحاني بحفاوة الاستقبال خلال اللقاء من قبل قيادات الشركة وحرصهم على التعاون والتنسيق مع نقابة المصرفيين حول مختلف القضايا التي تهم العمال وتتعلق بمصلحة العمل في البحرين.

وأوضحت أن إدارة نقابة المصرفيين منفتحة على جميع الشركات والبنوك والمصارف وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع الجميع من أجل حاضر ومستقبل أفضل للعاملين في هذه الشركات والمصارف وحماية حقوق ومكتسبات العاملين ومصالح البحرين العليا.