اخبار الخليج – التعليم الفني يربط التخصص باللغة الإنجليزية لمواكبة سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الطالبة فاتن ماهر عبدالعزيز من مدرسة الحورة الثانوية للبنات إن ما يميز التعليم الفني والمهني هو الربط بين المواد التخصصية واللغة الإنجليزية، بما يساعدنا على الانخراط السريع والناجح في سوق العمل المحلي والخارجي بكل كفاءة واقتدار.

وأضافت أنه يتم تزويدنا بالمعارف والمصطلحات الأساسية بهذه اللغة العالمية، بما يواكب الواقع المهني الذي يركز على إتقان اللغة والطلاقة فيها، إلى جانب اللغة العربية التي لا غنى عنها في هذا التخصص الممتع.

وأكدت أنها تشعر بشغف كبير للمواد الدراسية وخاصة مقرر الإدارة التكنولوجية (أدك) الذي يدمج بين تعلم مهارات الحسابات المالية ومهارات الحاسب الآلي في البرامج والتطبيقات الرقمية، بما يعزز الفهم والتطبيق العملي.

وركزت زميلتها دانة خالد على الإشادة بالمواد التجارية والإدارية والمالية والتكنولوجية التي تثري المعلمات دروسها باستراتيجيات متنوعة تضمن مشاركة الطالبات، بما ساهم في اكتشاف ميولها التجارية والبدء في التخطيط والإعداد لمشروعها في المستقبل.

وعبّرت عن إعجابها بقرار وزارة التربية والتعليم إتاحة المجال للطالبات للانخراط في التعليم الفني والمهني الذي يمتاز بالمزج بين المعلومات النظرية والتطبيقات العملية من خلال تطبيق المشاريع والتدريب الميداني في الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالتخصص، مع توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين من حل للمشكلات والتفكير الناقد وغيرها، ووجود مقررات تطبيقية لأهداف التنمية المستدامة.

وصرحت مديرة المدرسة فجر الزياني أن وجود معلمات متمكنات بفضل التمهين المستمر وخاصةً في مركز التميز للتعليم الفني والمهني، قد ساهم في تطوير أداء الطالبات في هذا المسار التعليمي الجديد، وتعميق مهاراتهن وكفاياتهن، وربط المحتوى العلمي بالواقع الفعلي.

وقالت الزياني إن التخصص الفني المعتمد في المدرسة هو التخصص الإداري والتكنولوجي والذي يشمل 3 تخصصات فرعية وهي: (ريادة الأعمال والابتكار، التكنولوجيا الإبداعية والمعلومات، الخدمات المالية والمحاسبية)، مع ربط المواد التخصصية بمواد الثقافه العامة من رياضيات وعلوم ولغة عربية وغيرها، إلى جانب الإرشاد الأكاديمي والتنمية الشخصية التي تتمحور حول تقوية شخصية الطالبات.

هذا ويركز التعليم الفني والمهني على أن يكون الفصل الأول من السنة الأولى لدراسة مقدمة عن التخصصات الفنية، إضافةً إلى مساقات الثقافة العامة، وفي الفصل الثاني من السنة الأولى يدرس الطالب التخصص المناسب بصورة دقيقة حتى التخرج.