اخبار الخليج – بجودة عالية وتكلفة أقل.. ابتكار طلابي يحوّل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء 

محمد بن مسعود - الدمام - ابتكر فريق يضم الطالبات منوة إبراهيم، وزينب علي، ونورة محمد، من مدرسة الحد الثانوية للبنات، بإشراف المعلمة هدى سلمان، مشروعاً علمياً يحوّل النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء، بهدف حماية البيئة من المخلفات الضارة بها.

ويأتي ذلك في سياق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والإبداع في المدارس الحكومية.

وجاءت الفكرة رغبةً من الطالبات في التخلص من تراكم النفايات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، والتي تسبب العديد من المشكلات البيئية، وذلك عن طريق الاستفادة منها في إنتاج مواد بناء مستدامة ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة في متناول ذوي الدخل المحدود.

وقال الفريق الطلابي إنه بعد إجراء الخطوات والتجارب العلمية اللازمة، تم التوصل لعدة نتائج إيجابية مهمة، إذ سيفتح هذا المشروع نافذة جديدة في مملكة البحرين لاستخدام النفايات البلاستيكية (البولي إيثيلين عال الكثافة ) في إنتاج مواد مثل طوب البناء، بما يحد أيضاً من استهلاك الموارد الطبيعية (الرمال) المستخرجة من قاع البحر في هذا المجال، الامر الذي يؤثر على البيئة البحرية، فضلاً عن دور المشروع في تقليل استخدام الإسمنت، بما يسهم في تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري من مصانعه، ويخدم بالتالي تحقيق التنمية المستدامة.