اخبار الخليج – بحث الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات والمتحدة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد روبرت مالي، مبعوث الولايات المتحدة الامريكية لشؤون إيران، والسيد دانيال بنايم، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، والسيدة مارتينا سترونغ، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض، والوفد المرافق لهم، وذلك يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في الملفات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، ومفاوضات الملف النووي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.