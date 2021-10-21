اخبار الخليج – تكافؤ الفرص النيابية تقيم ورشة عمل حول صحة المرأة والوقاية من سرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب لموظفات الأمانة العامة بالمجلس صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري محاضرة عن بعد بعنوان: صحة المرأة والوقاية من سرطان الثدي، والتي قدمتها د. كوثر العيد استشارية الصحة العامة، وعضو لجنة ادماج المرأة بجمعية السكري البحرينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي.

ومن جانبه، أكد سعادة د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب، رئيس لجنة تكافؤ الفرص على حرص مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في التوعية وخلق بيئة العمل المناسبة لمنتسبي الامانة العامة، مشيدا إلى حرص امانة النواب وبإشراف سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب على أهمية استمرار إقامة مثل تلك الورش التوعية، وما تحتويه من النصائح والإرشادات الصحية.

وخلال المحاضرة استعرضت د. العيد عوامل الخطورة والتي تشمل العمر، ووجود تاريخ مرضي لإصابة سابقة بسرطان الثدي عند المرأة نفسها، ووجود تاريخ مرضي عائلي كإصابة أحد الاقارب المقربين بسرطان الثدي أو المبيض، بالإضافة الى العوامل الهرمونية مثل البلوغ المبكر وعدم الإنجاب والعمر المتأخر عند الإنجاب وعدم الأوضاع وقصر مدة الإرضاع الطبيعي، وزيادة الوزن، وأشارت خلال المحاضرة أن تشخيص سرطان الثدي يمكن الكشف عنه مبكراً في مراحله الأولى كالفحص الذاتي الشهري والآلية المستخدمة في هذا الفحص وكذلك الفحص من خلال الطبيب المختص.

وفي ختام المحاضرة قدمت العيد طرق علاج سرطان الثدي والذي يعتمد على الورم وحجمه ومرحلته وعمر المريضة وحالتها الصحية كالعلاج الجراحي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.