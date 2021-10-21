القيادة تهنئ السيدة سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 11:56 AM
الملك أعرَبَ عن أطيب التمنيات بالنجاح لها ولشعب نيوزيلندا الصديقالقيادة تهنئ السيدة سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًّا لنيوزيلندا.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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