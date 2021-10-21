“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الخميس، تنبيها عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً