محمد بن مسعود - الدمام - يحرص الجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، ومباشرة لاختصاصاته في الرقابة على تحصيل القيمة المضافة والانتقائية، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية قام الجهاز الوطني للإيرادات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات تفتيشية وتوعوية في كافة المحافظات، حيث تم تغطية عدد من المناطق التجارية الحيوية بتلك المحافظات منها سوق المنامة، السوق الشعبي، شارع المعارض، سوق الرفاع، سوق واقف، مجمع التنين وغيرها.
وتم تفتيش أكثر من 150 محل ومنشأة تجارية، للتأكد من الالتزام بالتطبيق السليم ونشر الوعي اللازم بين الخاضعين للقيمة المضافة والانتقائية. وتم رصد عدد من المخالفات التي تستوجب فرض الغرامات الإدارية وبعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية وفقًا لقانون القيمة المضافة وقانون الانتقائية، الذي استوجب غلق بعض المحلات تحفظياً وبناءً عليه فإن الجهاز بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة والانتقائية إلى الجهات المختصة.
وأشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتزام المنشآت في تطبيق القيمة المضافة والانتقائية، متمثلاً بالتجاوب الإيجابي والتعامل بكفاءة ووعي من قبل تلك المنشآت تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية. كما نوه بأهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق.
كما يمكن الاطلاع على المعلومات التي ينشرها الجهاز باستمرار من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام ويوتيوب (@BahrainNBR).
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الوطني للإيرادات ينظم حملات تفتيشية في عدد من المناطق التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.