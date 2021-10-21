لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة

محمد بن مسعود - الدمام - 21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 11:24 AM
بسبب الأوضاع الاقتصادية المترديةلبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة
في وجه أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل “جنوني”؛ إثر رفع الدعم الحكومي لها، لجأ معلم مدرسة في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى مدرسته الثانوية.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن قناة “الجديد”، أن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.
ورغم الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، قررت رابطة التعليم الثانوي البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال.
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