“صحة الأحساء” تنفذ 412 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس: نفذت صحة الأحساء 412 جولة رقابية على المنشآت الطبية العامة والخاصة خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2021م. وشملت الجولات بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، 60 مستشفى، و174 مجمعا طبيا، و 178 صيدلية.

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