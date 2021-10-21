الأرصاد: 6 مناطق تشهد رياحًا وسحبًا رعدية.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى تعرض 6 مناطق في المملكة إلى رياح نشطة وسحب رعدية وضباب خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز، عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، إن منطقة الجوف «القريات»، تشهد ضبابا يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الثالثة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وتشهد منطقة الرياض «السليل، ووادي الدوسر» رياحا نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

وتتعرض منطقة عسر «بيشة، تثليث»، إلى رياح نشطة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة نجران «خباش، نجران»، فتشهد رياحا سطحية بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتهب رياح في المنطقة الشرقية تشمل «الجبيل، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، قرية العليا»، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

أما منطقة جازان «جازان»، فتشهد رياحا صحوبة بسحب رعدية بدءا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

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