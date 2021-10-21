تعرف على طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان وحار بالكويت ومعتدل بالبحرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تشهد الإمارات أجواء غائمة ومغبرة بساعات النهار ورطب في ساعات متأخرة من الليل، فيما يتوقع أن تشهد سلطنة عمان طقسًا صحوًا مع احتمالية تكون ضباب في ساعات من الليل، وفي البحرين يتوقع أن تشهد حالة معتدلة، بينما يتوقع أن يكون الطقس في الكويت حارًا، وإلى التفاصيل:

طقس الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن تشهد البلاد اليوم، طقسًا صحوًا إلى غائم جزئيًا ومغبر أحيانا نهارًا، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقًا، ورطب ليل وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

وأضاف مركز الأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، منبهة إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

طقس الكويت

وتوقع مركز الأرصاد التابع للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أن تسود اليوم في البلاد، أجواء مائلة للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .

وأضاف مركز الأرصاد الكويتي، إلى أنه يتوقع أن تكون حالة الطقس خلال ساعات الليل معتدلة، مشيرًا إلى أن حركة الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .

سلطنة عمان

فيما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أن تشهد معظم محافظات السلطنة طقسا صحوا بوجه عام مع احتمال تشكّل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.

وأوضحت مديرية الأرصاد، أنه تهب على سواحل بحر عُمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبشأن حالة البحر، توقعت الأرصاد العمانية، أن تكون الحالة هادئ إلى متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر فيما يكون هادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا واحدًا.

ونبهت مديرية الأرصاد العمانية، في تقريرها، من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكّل الضباب.

طقس البحرين

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، بأن الطقس المتوقع اليوم في البلاد بإذن الله تعالى معتدلا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد البحرينية، إلى أن حركة الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة في البداية ثم تتحول من 15 إلى 20 عقدة وتصل سرعتها من 22 إلى 27 عقدة أحيانا و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

وبيّنت الأرصاد في تقريرها، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة هي 34 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، فيما تكون الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 25 %.

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