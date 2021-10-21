بالمواعيد والرابط.. بدء التسجيل بكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الاتحاد السعودي للهجن، بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.

المواعيد

يبدأ التسجيل من اليوم الخميس حتى يوم الجمعة المقبل 29-10-2021م عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط التالي: أضغط هُنا

انطلاق المنافسات

تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الإثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطاً، وتتضمن 36 شوطاً للحقايق و30 شوطاً لفئة اللقايا، و24 شوطاً لفئة الجذاع، و14 شوطاً للثنايا، فيما خُصِّصَ 12 شوطاً لفئة الحيل والزمول، وشوطين لسباقات الماراثون.

مهلة التعديل

وحدد الاتحاد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه الجمعة 29 أكتوبر الجاري آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.

وأعلن الاتحاد البرنامج التفصيلي لأشواط كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

ومن المقرر أن تحضر لجنة تركيب الشرائح في ميدان تبوك للهجن ابتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق 25-10-2021م.

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