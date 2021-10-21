«الأحوال المدنية» تحدد مصير بطاقة هوية الشخص المتوفى

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن بطاقة هوية الشخص المتوفى تكون ملغاة ولا يعمل بها، كما أن الإبلاغ عن فقد بطاقة يجعلها ملغية حتى لو تم العثور عليها بعد ذلك.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «بطاقة الهوية الوطنية للمتوفى تكون ملغاة ولا يعمل بها».

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقد بطاقة الهوية يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، حتى لو تم العثور عليها بعد ذلك، ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

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