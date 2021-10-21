الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع وينصح بالكشتة وملابس خريفية

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، متوقعا حالة ممطرة نهاية شهر أكتوبر.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنّ الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، أجواء من تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وأجواء من تميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًا في البر والاستراحات، واجواء حارة نهارًا على مناطق مكة والمدينة وجازان ومعتدلة فجر.

وأشار الحصيني إلى هبّات الرياح المتوقعة اليوم الخميس، حيث تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على الساحل الشرقي ونجران وشرق مرتفعات مكة والباحة وعسير، أما يوم الجمعة فتكون متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة ونجران والشرقية الجوف وجنوب تبوك.

وأضاف أن هبات الرياح المتوقعة يوم السبت، فتكون معظمها متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم وجنوب تبوك وأقصى غرب منطقة الرياض.

وقال الحصيني «اكشتوا في الليل وأنصح بملابس خريفية بعد الساعة العاشرة ليلًا خارج المدن والاستراحات»

وأوضح أنه متوقع نهاية هذا الشهر حالة ممطرة على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة، ومتوقع أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى.

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