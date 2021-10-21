أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة يشاركون في حملة معالجة التشوه البصري بأضم

الرياض - محمد عبدالله - سجل 1004 متطوعين ومتطوعات بمحافظة أضم حضورًا لافتًا من خلال مشاركتهم في حملة معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية المحافظة وأطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي .

وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها وإعادة دهانات الأرصفة .

يُشار إلى أنّ بلدية أضم استقبلت أكثر من ١٠٠٦بلاغات خلال الشهرين الماضيين تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق "بلدي" من خلال حملة صور وأرسل التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دوره، حيث جرى معالجة تلك البلاغات، كما تم إطلاق جائزة تحفيزًا للفرق التطوعية.

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