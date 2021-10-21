تعرف على طقس السعودية اليوم.. غائم وسحب رعدية وتدنٍّ بالرؤية الأفقية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل حالة الطقس اليوم الخميس بالسعودية، حيث يتوقع استمرار تكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان، كما يُتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، وإلى التفاصيل:

أجواء غائمة بالأجزاء الساحلية

وكشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، عن توقعاته أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية.

وفي تقرير حالة الطقس، نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى تعرض 6 مناطق في المملكة إلى رياح نشطة وسحب رعدية وضباب خلال الساعات المقبلة.

كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

سحب رعدية بعدد من المناطق

وأشار مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه متوقع أن تشهد منطقة جازان «جازان»، رياحا مصحوبة بسحب رعدية بدءا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما توقع المركز، أن تشهد المنطقة الشرقية هبوب رياح نشطة في كل من «الجبيل، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، قرية العليا»، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وأضافت الأرصاد، أن منطقة نجران «خباش، نجران»، فتشهد رياحا سطحية بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء

.ضباب وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت ضباب, تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي ينبع والرايس، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحا.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى أن منطقة الجوف «القريات»، تشهد ضبابا يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الثالثة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

كما تشهد منطقة الرياض «السليل، ووادي الدوسر» رياحا نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

وتتعرض منطقة عسر «بيشة، تثليث»، إلى رياح نشطة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الموج بالبحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم /ساعة.

وأضاف، أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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