للتعاون في مكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين «أمن الدولة» وهيئة العقار

الرياض - محمد عبدالله - وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للعقار، مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى تبادل المعومات بينهما فيما يخص البلاغات الواردة إليهما، ورفع كفاءة العاملين لدى الطرفين بما يتلاءم مع المستجدات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخدمات العقارية والربط الآلي بين الطرفين.

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