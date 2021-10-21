شكرا لقرائتكم خبر عن لانتحالهم صفة رجال الأمن.. القبض على مواطن و 5 مقيمين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.