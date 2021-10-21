اجتماع هام لمحافظ مأرب العرادة ”صور”

محمد بن مسعود - الدمام - عقد محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء، إجتماعا هاما لمناقشة وضع القطاع المصرفي، وتدهور العملة المحلية في المحافظة.

وفي اللقاء حضر مدراء شركات الصرافة، والتجار بمحافظة مأرب، لوضع حلول واجراءات تحد من تدهور أسعار الصرف وارتفاع الأسعار.

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وشدد العرادة على الجهات الرسمية ذات العلاقة بتفعيل الدور الرقابي ومسائلة المخالفين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تدهور مستمر للريال اليمني في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، الأمر الذي فاقم بشكل كبير ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.