“الإحصاء الخليجي”: 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19.459 وحالات التعافي من الفيروس 2.489.692

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 81 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 81.107.442 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.518.015 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.489.692 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.459 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.