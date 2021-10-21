فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين

كأن الحياة توقفت فجأة في أحد الأسواق الشعبية بالفلبين، حين تجمعت أعداد ضخمة من الناس، وراح الجميع يتطلع إلى أعلى، ويرفعون كاميرات جوالاتهم يلتقطون أغرب مشهد.
وحسب صفحة “فيرال هوج” على موقع “يوتيوب”، حدثت الواقعة مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، في أحد الأسواق بمدينة تاغبيلاران في ولاية بوهول وسط الفلبين.
كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا ومرعبًا؛ ثعبان ضخم يلتف على أسلاك الكهرباء، ويتحرك عبر الشارع فوق الناس، وقد تعالى الصراخ وارتفعت كاميرات الهواتف وارتبك المرور في الشارع.
وفي النهاية، سقط الثعبان وسط الناس المتجمعين، والذين تمكنوا من الإمساك بالثعبان، ليعيدوه بعدها إلى بيئته في الحياة البرية.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 09:29 AM
كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا وقد تعالى الصراخفيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين
كأن الحياة توقفت فجأة في أحد الأسواق الشعبية بالفلبين، حين تجمعت أعداد ضخمة من الناس، وراح الجميع يتطلع إلى أعلى، ويرفعون كاميرات جوالاتهم يلتقطون أغرب مشهد.
وحسب صفحة “فيرال هوج” على موقع “يوتيوب”، حدثت الواقعة مساء يوم 12 أكتوبر الجاري، في أحد الأسواق بمدينة تاغبيلاران في ولاية بوهول وسط الفلبين.
كان الناس يلتقطون مشهدًا غريبًا ومرعبًا؛ ثعبان ضخم يلتف على أسلاك الكهرباء، ويتحرك عبر الشارع فوق الناس، وقد تعالى الصراخ وارتفعت كاميرات الهواتف وارتبك المرور في الشارع.
وفي النهاية، سقط الثعبان وسط الناس المتجمعين، والذين تمكنوا من الإمساك بالثعبان، ليعيدوه بعدها إلى بيئته في الحياة البرية.
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