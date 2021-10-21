“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.