نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ
وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,518,015 إصابة وذلك حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,489,692، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,459، وحصل نحو 81,107,442 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.
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