“الشؤون البلدية” تطلق لوحة إحصائيات التوسع في البناء

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطلاق لوحة إحصائيات التوسع في البناء، بهدف توفير رخص البناء وضخ الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وحددت الوزارة، 8 إحصائيات رسمية، هي معدل ضخ الوحدات السكنية الجديدة، والحصص السوقية للمكاتب الهندسية من إجمالي المساحات التي صد لها رخص بناء للغرض السكني إلى جانب متوسط مساحات البناء للوحدات السكنية التي صدرت لها رخص بناء.

كما أكدت الوزارة على أن لوحة إحصائيات التطوير العقاري والأنشطة التجارية تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع التطوير العقاري والقطاعين الخدمي والتجاري، بالإضافة إلى خلق الفرص وجذب الاستثمارات.