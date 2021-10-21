تقرير يوضح أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

سجلت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، ارتفاعاً ملحوظاً، على هامش زيادة أمس في الأسواق العالمية.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم الخميس في السعودية، إلى نحو 215.40 ريال (57.43 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بالتعاملات المبكرة ليوم الخميس في السعودية، ارتفاعاً إلى مستوى 188.48 ريال (50.25 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية صباح الخميس، إلى نحو 161.55 ريال (43.07 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم الخميس في السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعاً إلى مستوى 125.65 ريال (33.50 دولار).

زاد سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، إلى 6699 ريال (1786 دولارا).

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات الخميس في السعودية، إلى نحو 1508 ريال (402 دولار).

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات أمس الأربعاء مع تراجع الدولار وسط مخاوف من ارتفاع معدل التضخم، فيما أدى القلق من أن تعطل قيود على سلاسل الإمدادات نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 1778.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1778 دولارا.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 23.99 دولار للأوقية