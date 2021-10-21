شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تعاملات شركات الصرافة.



والبنوك المصرية، عطلة لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الخميس، وتنتهي يوم السبت المقبل، على أن تعود للعمل يوم الأحد المقبل.

والخميس، عطلة رسمية للبنوك المصرية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، أما يومي الجمعة، والسبت، فهما العطلة الأسبوعية.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

ووفقا للعين كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في البنوك الخاصة، عند 4.18 جنيه في بنكي، التجاري الدولي، والأهلي الكويتي.

بينما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.21 جنيه في بنك الأهلي اليوناني، العربي الأفريقي، ومصر إيران للتنمية.

فيما بلغ سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أُعلن في غزة رسميا، الثلاثاء، تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار، بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع إسكان وبنى تحتية.

وفي أول مشاريعها، أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة عن طرح عطاء مشروع تطوير شارع "كورنيش البحر" بشمال بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتمويل مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة.

ونشرت الصحف المحلية في غزة لأول مرة، باسم "اللجنة المصرية لإعمار غزة" وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عطاء لتنفيذ الشارع المذكور على أن يتم تنفيذه عبر الشركات الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المصرية للإعمار توفير الإمدادات الخاصة بالمواد الخام الخاصة بالمشروع وفقاً لتصميمات هندسية مصرية، فيما يجري تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لإنشاء مدينة "العاشر من رمضان" السكنية في شمال غزة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.57 جنيه للشراء، و 21.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.86 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع، أمس.